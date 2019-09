Novas regras da CNH entram em vigor nesta segunda

As novas regras para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), começam a valer nesta segunda-feira (16).



A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) altera a obrigatoriedade do uso de simulador, reduz carga horária dos cursos práticos, aulas noturnas e habilitação para ciclomotores, podendo representar economia para quem pretende treinar numa autoescola.



Para os que querem tirar a (CNH) na categoria B - que permite a condução de veículos de quatro rodas com lotação de oito lugares, sem contar o motorista, a resolução do Contran prevê que o uso do simulador deixa de ser obrigatório. Se o aluno decidir não utilizar o simulador, precisará passar por 20 horas/aulas práticas. Usando o equipamento, a carga cai para 15 horas mínimas.



Se a pretensão for se habilitar para pilotar ciclomotores, que são veículos de duas ou três rodas, será obrigatório cumprir somente cinco horas de aulas práticas

