'Novela' em condomínio do Pioneiros ganha novo capitulo após apartamento pegar fogo

Cercado de polêmicas com o síndico profissional, o condomínio localizado na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, bairro Pioneiros, em Campo Grande, teve mais um episódio após ser autuado pelo Corpo de Bombeiros porque um apartamento ‘pegou fogo’ e teve irregularidades encontradas pelos militares na manhã desta quarta-feira (21). Apesar do susto, ninguém se feriu.

Hoje, os moradores do bloco 13 levaram um susto logo nas primeiras horas da manhã quando um vazamento de gás [embutido] causou um princípio de incêndio no fogão de um dos apartamentos da unidade.

A reportagem do JD1 Notícias foi procurada mais uma vez por moradores preocupados com a situação. Com medo de represálias, o condômino comentou que uma das usuárias do condomínio tentou quebrar o alarme de incêndio e acabou se cortando, sem conseguir fazer a sinalização sonora funcionar.

“Além da má gestão, ele colocou a vida de todos em risco. Ele [o síndico] afirmou em assembleia que estava TUDO OK com os Bombeiros, porém a vistoria foi feita antes de inaugurar o condomínio e depois que teve moradores não foi mais feito”, comentou o morador.

O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local e após uma breve verificação acabou autuando o conjunto habitacional pela falta de manutenção do alarme de incêndio e determinou prazo de 24 horas para resolução. Fora este problema, os moradores encaminharam vídeos mostrando que faltam mangueiras no 4° andar do bloco 31 para o combate às chamas.

Apesar da prova registrada, o síndico disse que a informação não é condizente com a realidade e reiterou que o Corpo de Bombeiros notificou o condomínio apenas porque o alarme não funcionou.

O morador informou ainda ao JD1 que hoje será feita uma ‘inspeção’ nos prédios. Assista as imagens encaminhadas à reportagem:

‘Tudo em dia’ – Mesmo com os vídeos e mensagens que mostram a falta de mangueiras e extintores e apontar o funcionamento falho do alarme de incêndio, o responsável pelo condomínio se limitou a dizer que o ‘alvará está vigente’.

“Problema técnico. A central não funcionou já está sendo resolvido com equipe. O fogo foi contido com a ação de extintores do próprio condomínio”, comentou.

No documento encaminhado à reportagem, mostra que a última vistoria feita no local aconteceu no dia 8 de abril de 2021, sendo renovado na mesma data do ano seguinte. O alvará tem validade até o dia 26 de abril de 2024.

Confusão e pedido de renúncia – Em denúncia ao JD1, os condôminos falam que havia um fundo de reservas com cerca de R$ 300 mil, mas que esse dinheiro já não consta mais no caixa do condomínio e que não há prestação para onde a quantia foi direcionada.

No grupo de moradores, há uma frequência "lavação de roupa suja" por falta de prestação de contas do profissional. Na conversa, é possível ver os condôminos pedindo resolução de problemas, apresentação de comprovantes e sendo respondidos brevemente, sem muitas explicações.

Segundo denunciado à reportagem, o síndico em questão já renunciou de outros condomínios onde fazia a gestão, alegando que outras pessoas queriam ocupar o lugar dele e não o deixavam trabalhar, conforme carta de renúncia em que o JD1 teve acesso.

Inverdades e tentativa de forçá-lo a sair do cargo – Após a publicação da matéria do Portal, o síndico procurou a reportagem para apresentar sua versão dos fatos. Alegando estar sendo alvo de ‘inverdades’ criadas por moradores que querem tirá-lo do cargo.

Em continuação, ele disse que o grupo ‘empenhado’ em exigir sua renúncia não consegue as assinaturas necessárias para tal ato. “Mas infelizmente o grupo empenhado em minha renúncia não conseguem as assinaturas de 1/4 dos condôminos para me destituir pois a maioria confia e reconhece meu trabalho”.

Para finalizar, à reportagem o profissional disse que o valor de R$ 300 mil nunca existiu no caixa do condomínio, logo, não teria como esse dinheiro ter sumido.

Deixe seu Comentário

Leia Também