Novembro Azul Pet: Subea lança campanha de conscientização na Capital

A castração de cães e gatos é um procedimento altamente recomendado por inúmeras razões. A principal é prevenir o abandono de animais e o surgimento de doenças, além de ajudar a aumentar a longevidade do pet. O procedimento impede a produção excessiva de hormônios, evitando a formação dos tumores e, além disso, também diminui a chance de desenvolvimento de outras doenças prostáticas, como a hiperplasia prostática benigna e formações de cistos.

Pensando nisso, a Subea lança a campanha Novembro Azul Pet, para conscientização sobre a importância da castração de animais machos. Ao longo desse mês, a Subsecretaria realizará somente castração animais machos. “Vamos rodar pelas regiões da Capital levando nossos serviços e conscientizando sobre a nossa campanha”, destacou Ana Luiza Lourenço, médica-veterinária e subsecretária da Subea.

Segundo Ana Luiza, alguns mitos permeiam a castração de animais machos, o que faz com que a procura pelo procedimento seja muito menor que a de fêmeas. “Hoje 1/3 da procura por castração na secretaria é para animais fêmeas, que dá uma procura de 120 fêmeas para 40 machos por mês”.

Ainda segundo Ana Luiza, a indicação é realizar a castração a partir do quinto mês de vida. “A doença se manifesta mais em animais de meia-idade, a partir dos 6, 7 anos. Porem, quanto antes realizar o procedimento, melhor condição de vida terá o animal ao longo do tempo”, ressalta.

Sintomas

O câncer de próstata se manifesta silenciosamente e com sintomas que podem ser facilmente confundidas com outras doenças. Por isso a importância de levar assiduamente o animal para consultas de rotina com veterinário.

– Dificuldade para urinar;

– Infecções urinárias frequentes;

– Sangramento no pênis e/ou urina com sangue;

– Dificuldade para defecar e fezes em formato achatado;

– Hérnia Perineal, que é o inchaço na região do ânus, provocado pelo esforço ao tentar urinar e defecar.

Consultas

A Subsecretaria disponibiliza 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30 e 15 senhas a tarde, a partir das 13h. Os atendimentos ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Para participar dos programas oferecidos pela Subea, o tutor interessado deve apresentar o número do NIS, documento com foto e comprovante de residência.

