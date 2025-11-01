Menu
Novembro começa hoje e tem três feriados; só um cai durante a semana

O primeiro feriado já acontece neste domingo (2)

01 novembro 2025 - 09h26Gabrielly Gonzalez
O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, é feriado nacional desde 2023O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, é feriado nacional desde 2023   (Freepik)

Novembro começa hoje e a expectativa dos trabalhadores é sempre pelo dia de folga. O penúltimo mês do ano terá três feriados nacionais, conforme o calendário oficial. O primeiro deles acontece já neste domingo (2).

No entanto, entre os feriados do mês, apenas um ocorre em dia útil — o que pode proporcionar uma pausa no meio da semana ou permitir emenda para quem tem folga na sexta, no sábado ou no domingo.

Veja abaixo os feriados nacionais de novembro.

• 2 de novembro: Finados (domingo);

• 15 de novembro: Proclamação da República (sábado);

• 20 de novembro: Consciência Negra (quinta-feira).

O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, é feriado nacional desde 2023. A mudança foi aprovada pelo Congresso e sancionada em dezembro daquele ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Antes disso, a data não integrava o calendário nacional nem era considerada ponto facultativo, e a folga dependia de legislação estadual ou municipal.

 

