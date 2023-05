Juan de Paula é nomeado subsecretário de Políticas Públicas para Juventude

A nomeação do advogado Juan de Paulo Nazareth na Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22), em ato assinado pelo secretário de Governo, Pedro Caravina.

Aos 25 anos, Juan ocupa o lugar de Fernando Miranda, para o qual foi designado com o apoio dos deputados Zeca do PT (Estadual) e Vander Loubet (Federal). Morador de Sidrolândia, ele é sócio do escritório Nazareth Advogados Associados e na política, é filiado ao PT desde os 16 anos, já tendo sido parte do diretório Municipal da sigla em Sidrolândia e agora do diretório estadual.

Juan diz que espera ajudar a juventude de nosso estado, desenvolvendo projetos que fomentem a educação e ajudem na inserção no mercado de trabalho. "Darei continuidade ao trabalho, juntamente com o Secretário Marcelo Miranda e nosso Governo Riedel, para poder superar as expectativas de todos com uma Subsecretaria atuante e representativa para toda comunidade Sul Matogrossense", afirmou.

A Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude é subordinada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e atua na formulação e disseminação das políticas e das diretrizes governamentais para o fomento e o desenvolvimento de programas e atividades de integração de ações voltadas à juventude;

