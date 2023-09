Novo cartório de imóveis de Dourados sai do papel

Um antigo sonho da cidade de Dourados, o Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição da cidade finalmente está saindo do papel, atendendo a um pedido dos moradores, imobiliárias e corretores de imóveis, que contavam com apenas um serviço notarial.

A serventuária Cláudia Maria Rezende Neves Guimarães recebeu a outorga na tarde de quinta-feira (21), em sessão pública realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

"Fiz a investidura na quinta (21) e acabei de chegar em Dourados nessa sexta-feira (22) para pegar as chaves do imóvel com meu marido. Fui juíza federal, prestei o concurso e escolhi Dourados mesmo sem nunca ter vindo aqui antes de fazer a prova. Estou muito feliz em poder prestar um serviço que vai auxiliar o crescimento do município, garantir segurança jurídica e ao mesmo tempo agilizar com melhor atendimento a vida da população douradense. A previsão é que no início de novembro já estejamos com as portas abertas", declarou Cláudia.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que lutou por isso enquanto deputado estadual, comemorou a notícia que o cartório finalmente sairá do papel.

"Nós iniciamos essa luta em 2015 após receber um pedido da população com mais de mil assinaturas e cartas de apoio de diversos segmentos representativos da sociedade douradense, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Comercial e Empresarial (Aced), imobiliárias e corretores de imóveis. Em 2018, na gestão do Governador Reinaldo Azambuja, foi publicada a Lei para criação do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Dourados e hoje recebo a notícia que o segundo cartório de registro de imóveis enfim vai sair do papel. Essa prestação de serviço foi uma luta de todos nós e vai colaborar de forma decisiva para o desenvolvimento do nosso município", disse o vice-governador.

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Mato Grosso do Sul é um dos estados que está na vanguarda do país em termos de realização de concursos públicos de provas e títulos para a outorga das delegações de notas e de registro.

