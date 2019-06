Novo defensor-geral deve focar em ações civis públicas e conciliações

Saiba Mais Política Azambuja destaca parceria entre governo e Defensoria

Empossado na noite desta quinta-feira (6) pelo Colégio de Defensores Públicos de Segunda Instância, o novo defensor público-geral de Mato Grosso do Sul, Fabio Rogério Rombi da Silva disse que vai focar em ações civis públicas, conciliações extrajudiciais na saúde e em outras áreas de atuação da Defensoria, que possuem essa premissa.



O mandato, do biênio 2019/2021, começa na próxima quarta-feira (12). A cerimônia de posse foi realizada no Plenário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e reuniu autoridades do Administrativo, Legislativo e Judiciário. Também prestigiaram a cerimônia defensoras e defensores de todo o estado e demais servidores da Instituição.



Em seu discurso, o novo defensor público-geral elogiou o trabalho de seu antecessor Luciano Montali, agradeceu o apoio da família e afirmou estar preparado para encarar os próximos dois anos com muito trabalho e responsabilidade.



“Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. Eu sei onde nós estamos, sei onde merecemos estar e sei como nós chegaremos lá”, disse.

Em seguida, o atual defensor público-geral Luciano Montali fez questão de agradecer o apoio de sua família e de cada servidor que contribuiu durante sua gestão. Ele também destacou algumas ações durante o seu mandato como o novo site da Defensoria, o Sistema de Processos, a Folha de Pagamento, o E-diárias, todos com acesso digital, e também o novo portal da Defensoria, onde os membros da instituição têm acesso a informações internas.



O governador Reinaldo Azambuja, esteve na posse e destacou a parceria entre a Defensoria.



Currículo - Nascido no interior de São Paulo, Fábio Rogério Rombi da Silva é casado e defensor público há 20 anos. Graduado em Direito, Fábio é especialista em Direito Processual Penal e Direito Constitucional.



Iniciou a carreira em Porto Murtinho, seguindo para Corumbá e atualmente atua em Campo Grande. Foi presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicas de Mato Grosso do Sul (2007 a 2009). Também atuou como coordenador do Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas (NAE) e primeiro subdefensor público-geral do Estado entre os anos de 2016-2017.

