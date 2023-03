Novo defensor-geral, Pedro Paulo aponta atendimento "ainda mais efetivo"

O novo defensor público-geral que atuará no biênio de 2023/2025, Pedro Paulo Gasparini falou sobre sua admiração à instituição em posse na última quinta-feira (16), no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.



"Sou defensor público há quase 20 anos e ocupo o cargo na segunda Defensoria mais antiga do país, que é exemplo para as demais. Uma Defensoria com membros de excelência que atendem nossa assistida e assistido com muita qualidade. Uma Defensoria que nos últimos 2 anos atendeu mais de 600 mil pessoas. E vamos além! Nosso atendimento chegará de maneira ainda mais efetiva aos 79 municípios e nosso atendimento móvel, com a Van dos Direitos, estará em todo os lugares que nosso público precisar”, destacou.





Um dos momentos mais marcantes da posse foi a entrega das vestes talares, que foram levadas até o empossado por seus pais Pedro Henrique Gasparini e Ismenia Aparecida dos Santos Gasparini.





A cerimônia também foi marcada pela despedida do cargo do defensor público Homero Lupo Medeiros. “É uma honra ter ocupado o cargo de defensor público-geral mesmo que em pouco tempo e, ainda mais, para que a defensora pública Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira, pudesse assumir o posto de secretária estadual de Assistência Social e Direitos Humanos com a mesma maestria, dedicação e humanidade com que dirigiu a nossa instituição. Hoje, a Defensoria Pública de MS está em mãos firmes e, ao mesmo tempo, gentis e respeitosas”, disse o defensor.



O presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), Florisvaldo Fiorentino, disse que “tem a plena certeza que o defensor-geral Pedro Gasparini fará com que a Defensoria continue com uma história de absoluto sucesso. O Condege te felicita e se coloca à disposição para trabalharmos juntos”.



O governador do Estado, Eduardo Riedel, enfatizou que a escolha de nomear o defensor Pedro Paulo Gasparini como defensor-geral foi pautada no respeito pela instituição, que já o tinha escolhido como seu chefe em votação. "E esse momento só foi possível, pois a defensora pública-geral à época, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira, gentilmente aceitou o convite em integrar o quadro do executivo e ir ao âmago da função de defensor chefiando uma das mais importantes secretárias: a de assistência social e direitos humanos”.



Currículo



Pedro Paulo Gasparini é natural de Araçatuba (SP), com formação (Universidade de Direito de Araçatuba). Foi aprovado no XIII Concurso Público de Provas e Títulos para provimento dos Cargos de Defensor Público Substituto da Defensoria Pública de MS, e tomou posse em 2004.



Como defensor público atuou nas comarcas de Nioaque, Paranaíba e Ponta Porã, onde foi coordenador da 8ª Regional, e no ano de 2017 é aprovado no concurso de provimento por promoção à comarca de Campo Grande pelo critério de merecimento. Na Capital, exerceu dentre outras atuações, a coordenação do Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas (NAE) e de Execução Penal. Também foi chefe de gabinete e recentemente ocupava o cargo de assessor para assuntos institucionais.



Participaram ainda da solenidade, o presidente do Tribunal de Justiça de MS, desembargador Sérgio Fernandes Martins; a secretária de estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Elias Cozzolino de Olivireira; a procuradora-geral Ana Ali; a deputada federal Camila Jara; o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Augusto Santos Turine; a defensora pública da União, Daniele Osório; a vice-reitora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Celi Corrêa Neres; além de defensoras e defensores públicos, servidoras e servidores da instituição, autoridades, familiares e amigos.

