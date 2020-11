Novo desembargador de MS, Balsanelli será empossado nesta sexta

O novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Juiz Titular da 6ª Vara do Trabalho de Campo Grande João Marcelo Balsanelli, tomará posse nesta sexta-feira (13), às 10h, em solenidade telepresencial que será transmitida, ao vivo, pelo Canal do TRT24 no Youtube.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União do dia 5 de novembro. João Marcelo foi promovido pelo critério de merecimento. Ele ocupará a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Ricardo Geraldo Monteiro Zandona.

"Eu quero contribuir com o tribunal e com os jurisdicionados, sempre observando a Constituição e seus princípios", afirmou o novo desembargador do TRT24. João Marcelo é natural de Maringá/PR. Iniciou sua carreira na magistratura no TRT da 24ª Região em 1993. Foi promovido, por antiguidade, ao cargo de Juiz Titular da Vara de Paranaíba em 1995. Em 1999, foi removido para Ponta Porã e, em 2002, para a 1ª Vara do Trabalho de Dourados, onde permaneceu por dois anos. Em 2004, foi designado para a Vara do Trabalho de Jardim. Desde 2005, exerce a titularidade da 6ª Vara do Trabalho de Campo Grande.

