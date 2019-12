Novo juiz eleitoral, Juliano Tannus diz que missão é fortalecer estado de direito

Saiba Mais Justiça TRE-MS comemora 40 anos nesta segunda

O ex-conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Juliano Tannus, foi nomeado, no dia 17 deste mês, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para assumir o posto de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o mandato é de 2 anos.

Juliano assume a vaga do Juiz Titular, em vaga decorrente do término do segundo mandato de Abrão Razuk. “Fui nomeado agora em dezembro, já tomei posse, e vamos fazer um trabalho todo em função do Estado democrático de direito”, disse.

“Estou com boas expectativas para o próximo ano, a democracia brasileira está a cada dia se aperfeiçoando mais, amadurecendo muito. Dessa forma vamos lutar para que seja melhor ainda”, acrescentou.

Abrão Razuk teve sua cerimônia de despedida no dia 5 de novembro deste ano.

Saiba Mais Justiça TRE-MS comemora 40 anos nesta segunda

Deixe seu Comentário

Leia Também