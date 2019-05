Recurso da Uber avisa motoristas quando o passageiro não quer conversar

Com a intenção de tornar a experiência dos passageiros mais agradável, a Uber lançou três novos recursos no aplicativo na categoria Black.



As atualizações permitem que o usuário emita um alerta ao motorista antes de começar a corrida. Evitando transtornos ou situações constrangedoras durante o trajeto.



A principal novidade permite que passageiros indiquem ao motorista se estão ou não a fim de conversar durante o percurso. A alternativa era bastante solicitada pelos usuários principalmente nas saídas de rodoviárias e aeroportos ou ao final de um dia complicado no trabalho.



O papo com um desconhecido pode nem sempre ser desejável em algumas situações, mas nem sempre é fácil dar isso a entender, com o aplicativo agora ajudando nesse sentido.



As outras opções incluem preferências quanto à temperatura do ar condicionado e alerta sobre um embarque mais demorado ou com malas, com isso, o motorista pode procurar um lugar melhor para estacionar sem atrapalhar o trânsito e o usuário pode pedir ajuda quando estiver carregando objetos pesados ou desajeitados.

