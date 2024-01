Novo RG: após alta procura, agendamento para emitir documento em janeiro esgota

A alta procura para emissão do novo RG (Registro Geral) em Campo Grande, fez com que os horários disponíveis para o mês de janeiro fossem todos reservados. Isto é, agora, somente no dia 29 deste mês, a agenda com novas datas estará aberta para o que a população agende a emissão do novo documento.

Segundo informações do Instituto de Identificação, as vagas esgotaram na Capital conforme a demanda da nova carteira de identidade. Os novos agendamentos só são liberados no final de cada mês para o mês seguinte, sendo assim no final de janeiro para a emissão em fevereiro.

O Instituto reforça que não há necessidade de pressa das pessoas solicitarem o novo RG, pois o antigo ainda vale por mais dez anos.

Interessados em fazer o documento em fevereiro poderão acessar o site a partir do dia 29. Mais informações pelo telefone (67) 3345-6704.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também