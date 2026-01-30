Novo RG: Campo Grande tem 1 mil vagas diárias para emissão da identidade nacional

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul abriu nesta sexta-feira (30) o agendamento on-line para emissão do novo RG, a Carteira de Identidade Nacional (CIN). As vagas liberadas contemplam atendimentos para março, mas ainda há inúmeras vagas disponíveis para fevereiro, inclusive em Campo Grande.

Em todo o Estado, são ofertadas 2.842 vagas por dia, sendo 1.000 diárias somente na Capital. O agendamento é feito exclusivamente on-line, sem custo para a primeira via do documento, por meio do site servicos.sejusp.ms.gov.br.

O atendimento ocorre em 93 postos de identificação distribuídos em Mato Grosso do Sul. Apenas em 2025, já foram emitidas 342.170 carteiras; desde janeiro de 2024, o total chega a 651.247 documentos.

O novo RG utiliza o CPF como número único, possui QR Code e código MRZ, que ampliam a segurança e permitem verificação eletrônica. A primeira via é gratuita e válida em todo o território nacional. O modelo antigo segue válido até 2032.

O agendamento deve ser feito pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br, seguindo os seguintes passos: acessar a opção “1ª ou 2ª emissão do RG”; escolher o posto de atendimento; selecionar dia e horário disponíveis; preencher os dados solicitados; confirmar o agendamento, que será encaminhado ao e-mail cadastrado.

