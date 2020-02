Novo sistema realizará pagamento instantâneo independente do horário

O Banco Central lançou nesta quarta-feira (19) em São Paulo o PIX, um sistema de pagamentos e transferências instantâneos que pode ser feito em qualquer dia e sem limite de horário. O sistema estará disponível para toda o Brasil a partir de novembro.

De acordo com o chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC (Decem), Carlos Eduardo Brandt, com o PIX, ao efetuar o pagamento ou transferência, o dinheiro entrará imediatamente na conta. “Além das funcionalidades que estarão disponíveis em novembro, já estão no radar evoluções importantes como o pagamento por aproximação”, disse.

Segundo o Banco Central, o intuito é facilitar e agilizar os pagamentos e transferências entre pessoas, empresas e entes governamentais. O novo sistema será mais uma alternativa para efetuar transações, além do TED, DOC, boleto, cheque e cartões.

As transações poderão ser feitas através de um QR Code ou a partir da inserção de informações simples como, número de celular, e-mail, CPF ou CNPJ.

Para usar o PIX, será preciso que pagador e recebedor tenham conta em banco, instituição de pagamento ou em uma fintech. A conta não precisa ser apenas corrente, já que as transações poderão ser feitas usando uma conta de pagamento ou de poupança.

A data ou horário não terá importância, nem se o solicitante e o recebedor da operação têm o mesmo banco ou instituição, a liquidação será imediata.

QR Code

Existirão dois tipos de QR Code para as transações, um estático para produtos de valores fixos e outro dinâmico que pode ser usado para pagamento de uma compra em supermercados e outras possibilidades.

Competição de mercado

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, João Manoel Pinho de Mello, acredita que o novo serviço estimulará uma competição no mercado de pagamentos para redução dos custos e melhoria na qualidade dos serviços.

