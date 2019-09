Novos reitores da UEMS são empossados

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, participou na quinta-feira (26), da cerimônia de posse da nova reitoria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) para o próximo quadriênio (2019 -2023),

Na ocasião, Riedel destacou a importância da Universidade para a democratização do ensino e desenvolvimento do nosso Estado em seus 25 anos de existência.

A solenidade de posse do novo Reitor, Professor Laércio Alves de Carvalho, e da nova Vice-reitora, Professora Celi Corrêa Neres foi realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial de Dourados.

“É inquestionável o papel da UEMS para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. O governo do Estado se orgulha da história desta instituição, referência nacional no ensino, pesquisa e, principalmente, na democratização do acesso ao ensino público. Hoje cerca de 70% dos acadêmicos da instituição são oriundos da rede pública, o que mostra a importância do investimento na educação”, destacou o secretário titular da Secretaria de Governo (Segov), na cerimônia em que representou o governador, Reinaldo Azambuja.

Para Riedel, a educação e a inovação são caminhos que se convergem para o processo de desenvolvimento do Estado, motivo para o investindo em programas como o Vale Universidade que atualmente garante a permanência de dois mil jovens no Ensino Superior: “A Universidade é fonte imprescindível de evolução e mudança estrutural de uma sociedade. Nesse sentido, o melhor caminho para dialogar com as novas gerações sobre ciência e tecnologia é o ambiente acadêmico”, completou.

Hoje a UEMS também é referência nacional por sua diversidade, com ações afirmativas de adoção do sistema de cotas raciais (20%) e indígenas (10%) em todos os cursos. Também foi uma das instituições protagonistas na criação da Rota de Integração Latino Americana (RILA) e do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de MS (o CRIE).

Sobre a UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) completou, em dezembro de 2018, 25 anos de história estando entre as principais instituições de Ensino Superior na região Centro-Oeste. Com mais de 20 mil profissionais formados ao longo de sua trajetória, a Instituição já consolidou sua participação no desenvolvimento social, econômico cultural e científico de Mato Grosso do Sul.

A Universidade conta, atualmente, com 60 cursos de graduação, 14 mestrados e dois doutorados. Além disso, considerando apenas as unidades físicas, a UEMS é a Instituição de Ensino Superior mais presente no Estado, com unidades em 15 cidades, além de polos de Educação a Distância em outros sete municípios (totalizando 22 cidades).

