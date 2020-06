“Nuvem de poeira Godzilla” saiu do Saara e chegará nas Américas

Gabriel Neves, com informações do "Portal R7"

Imagens feitas por satélite mostram uma gigantesca mancha opaca encobre há dias parte do Oceano Atlântico, a nuvem marrom que vai da África até o Caribe cobre os tradicionais azul e branco dos oceanos e nuvens vistos do espaço.

Esse é um sinal inequívoco de que uma nuvem de ar do Saara, ou seja, uma massa de ar muito seco e com poeira do deserto africano que se move em direção às Américas.

De acordo com o “Portal R7”, especialistas a chamam de "nuvem de poeira Godzilla". Se trata de um fenômeno recorrente a cada ano, mas que parece ter se intensificado em 2020.

De acordo com Olga Mayol, especialista do Instituto de Estudos de Ecossistemas Tropicais da Universidade de Porto Rico, a atual nuvem tem uma concentração mais alta de partículas de poeira observadas na região em comparação com os últimos 50 anos.

O fenômeno começou a ser observado em uma área do oeste da África há uma semana e agora já percorreu mais de 5 mil quilômetros pelo mar até o Caribe, passando por terra em partes dos continentes americanos, como a Venezuela.

Veja imagens dos locais por onde a nuvem passa.

