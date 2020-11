“O amor nunca vai embora”: vereador homenageia irmão morto em incêndio

Em publicação no Facebook, o vereador de Rio Brilhante, Adailton Lima, homenageou seu irmão, Luiz Chagas de Lima, morto em incêndio ocorrido na terça-feira (17), na de álcool, Passa Tempo, na mesma cidade.

“Embora essa pessoa querida não esteja mais entre nós, o amor nunca vai embora. O amor e as boas memórias sempre ficam. Te amo, meu irmão!”, publicou o parlamentar recém eleito, recebendo diversos comentários de amigos e populares que se sensibilizaram com a tragédia.

O corpo de Luiz só foi localizado nesta quarta-feira (18), após horas de trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros. O cadáver estava dentro do tanque de álcool e foi levado para Dourados, para que seja feito os exames no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL). Luiz era funcionário da usina há cerca de 25 anos.

O incêndio

Um tanque de etanol da Unidade Passa Tempo (MS) pegou fogo nesta terça. A empresa informou por nota que, tão logo identificou o incidente, acionou o protocolo de emergência para garantir a segurança de todos os colaboradores. O local foi evacuado, a Brigada de Incêndio e Corpo de Bombeiros foram acionados.

A causa do incêndio ainda é apurada.

Deixe seu Comentário

Leia Também