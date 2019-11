O Governo anunciará datas de pagamento nesta segunda-feira

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

O Governo do Estado deverá divulgar em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (2), as datas de pagamento de 3 folhas salariais dos servidores estaduais. Devem ser confirmadas as datas dos depósitos de novembro, 13º salário e salários de dezembro.

Exclusivamente a folha de novembro para 81.682 servidores públicos estaduais, incluindo os inativos, aposentados e pensionistas, soma R$ 450 milhões. A folha do 13º é de aproximadamente R$ 1,5 bilhão.

O Governo tem mantido em dia os salários do funcionalismo público de Mato Grosso do Sul, com pagamento até o 5º dia útil de cada mês. A Secretaria de Fazenda já provisionou o dinheiro para quitar o 13º salário.

