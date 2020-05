"O inimigo comum é o coronavírus", diz Reinaldo na CNN

O governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB) esteve ao vivo na CNN Brasil na manhã desta terça-feira (26) e falou da expectativa sobre a ajuda econômica do Governo Federal aos estados e sobre o polêmico vídeo da reunião ministerial.

A reunião aconteceu na quinta-feira (21) entre governadores e o Bolsonaro onde se tratou da situação geral no Brasil e onde foi prometida a sanção do pacote emergencial de R$ 60 bilhões.

Já na sexta-feira (22) foi divulgado o vídeo da reunião, e segundo o apresentador da CNN mostra todos atacando a ordem constitucional e os governadores seguem sem resposta sobre a sanção e a ajuda financeira .

Questionado sobre o clima pós divulgação do vídeo, Reinaldo focou em falar sobre soluções de problemas. “Nós temos realmente um embate de discussão e principalmente de posicionamento de algumas questões, principalmente de isolamento, das medidas que estão sendo tomadas nos municípios, e claro que tivemos uma quinta proveitosa com reflexos na bolsa e no dólar e reflete um ambiente de estabilidade c que precisamos estar unidos contra um inimigo comum que é a pandemia e o avanço significativo nos estados brasileiros, esse equilíbrio nesse momento e o “distencionamento” dos embates de cunho político, mas a questão é que temos que focar em coisas mais importantes. Esse projeto de lei é crucial para atendermos demandas que são importantes de setores da sociedade, e temos que estabelecer este ambiente tranquilo. O embate sempre haverá, e temos que buscar uma unidade de tratativa pra resolver problemas”, explicou.

Perguntado pelo apresentador se o vídeo cria um clima ruim. “Claro que cria um estremecimento, principalmente com governadores que foram citados ali, mas cabe a todos nós buscarmos a sanção deste projeto que é crucial para os estados, e devemos enfrentar o inimigo comum, que é o coronavírus e principalmente atacar as questões de saúde que em alguns estados em larga estado estão criando perda de vidas”, comentou.

Deixe seu Comentário

Leia Também