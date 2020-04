“O país agradece”, diz Mandetta a Moro

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, parabenizou o trabalho de Sérgio Moro a frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Moro pediu demissão nesta manhã e discurso recheado de polêmicas em relação às tratativas do presidente Jair Bolsonaro para ter acesso a informações sigilosas da Polícia Federal.

Logo após o anúncio de Moro, Mandetta publicou no Twitter que o trabalho do ministro sempre foi técnico. “Durante a epidemia trabalhamos mais próximos, sempre pensando no bem comum”, relembrou.

Mandetta que também saiu do governo Bolsonaro, há uma semana, acrescentou em sua publicação que o país agradece ao agora ex-ministro Moro. “Outras lutas virão”, concluiu.

