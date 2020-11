O ridículo fake news contra o jornalista Carlos Voges

Um texto apócrifo atribuído ao jornalista Carlos Voges correu por grupos de WhatsApp na manhã desta sexta-feira (20). No "texto" que se denomina "carta testamento", Vogues faria uma espécie de auto extrema-unção, se penitenciando de erros e excessos "cometidos" em sua carreira.

Não foi difícil perceber que se tratava de um fake. Nas mídias sociais e no blog do conhecido jornalista, nenhuma referência ao fato.

As linhas mentirosas falam em morte próxima por AIDS, o que não é comum nos dias atuais. Atribuem também ao autor o vício do crack, o que é quase impossível para quem tem uma vida profissional normal.

Em contato com o jornalista, Voges afirmou ao JD1 Notícias, onde já teve uma coluna, que a carta é uma “piada”. “As pessoas que me conhecem sabem que essa carta é ridícula, com um conteúdo chulo, e um texto mal escrito e sem fundamento”, falou.

Ainda segundo Voges, ele já procurou a polícia e está tomando todas as medidas judiciais para processar tanto o autor da fake news quanto as pessoas que estão difundindo a mensagem falsa. E ele ressalta que já sabe quem está por trás do conteúdo. “É coisa de gente desocupada, um desafeto que ficou incomodado com uma nota que eu dei e partiu de pessoa que ocupa cargo importante no poder público”, fez questão de frizar o jornalista.

A nota citada por Carlos Voges se refere a uma denúncia de “falcatrua” no serviço público, segundo ele.

O episódio mostra também, o quanto as fakes news precisam ter mecanismos de rastreamento. A nova lei que tenta controlar esses absurdos patina no congresso, pois setores que utilizam o mecanismo para atacar adversários, são contra qualquer possibilidade de rastreio, por ferir a “privacidade” e a “liberdade de expressão”. Quando familiares e amigos forem as vítimas de ações como essa, talvez mudem de ideia.

