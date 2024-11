OAB-MS publica nota de repúdio contra falas de Secretário de Segurança da Capital

A Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS) publicou uma nota de repúdio contra as declarações do Secretário de Segurança e Defesa Social de Campo Grande, Anderson Gonzaga da Silva Assis, que em áudio aparece elogiando o ditador nazista Adolf Hitler.

Conforme noticiado anteriormente pelo JD1, a gravação em questão foi feita no começo de 2024, durante uma reunião de Anderson com as os membros da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

“A Alemanha é a potência que é hoje graças ao Hitler. Estrategista, um cara inteligente, foi ditador, sim. Mas conquistou o que conquistou graças às estratégias e inteligência dele. Eu queria ser um terço daquele líder”, diz o secretário na gravação.

Logo após a repercussão, Anderson afirmou que sua fala foi “tirada de contexto”, já que ele não teria tido a intenção de minimizar as ações do ditador, e que o áudio não se passa de uma “montagem maldosa”.

A OAB-MS disse na nota que “espera que sejam tomadas medidas para que esse lamentável caso não seja impune”.

Confira a nota na íntegra:

Ao tomar conhecimento das declarações do Secretário de Segurança e Defesa Social de Campo Grande que teria feito elogios ao Ex-Ditador da Alemanha Nazista Adolf Hitler, divulgados pela imprensa local e nacional, a OAB MS vem manifestar seu total repudio a esse tipo de fala ou menção, que além de poder caracterizar o crime previsto na Lei 7716/1989, por apologia ao nazismo, também desrespeita a memória e o sofrimento do povo judeu e outros tantos milhões de pessoas de diversas nações que foram mortas pelo regime mais brutal da história da humanidade e que deve ser constantemente lembrado para que nunca mais se repita. A OAB MS espera que sejam tomadas medidas para que esse lamentável caso não seja impune!

