OAB-MT disponibiliza advogado gratuito à pedinte agredido por empresário

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), pela 6ª subseção de Sinop e a Comissão de Direitos Humanos, acompanha o caso de agressão e humilhação cometido por Adonias Correia de Santana contra o morador de rua Anderson Luís, e disponibiliza um advogado gratuito em defesa da vítima.

Além da expulsão do cargo executivo no PSL de Adonias Correia de Santana, que deu 'um tapa na cara' de Anderson, ele e o agressor Hildebrando José Pais dos Santos, que gravou o vídeo, estão sendo investigados pela Polícia Civil.

A indignação com a humilhação imposta Anderson veio à tona, após o vídeo circular nas redes sociais sobre a 'ação covarde' do madeireiro que, de acordo com o BO, deu um tapa na cara do rapaz, que tem 25 anos, e que pedia ajuda no meio da rua, com um cartaz com a frase 'estou com fome, você pode me ajudar'.

Depois disto as redes sociais não param de citar Adonias, como em post recente no Twitter em que o madeireiro é apontado como alvo de 22 ações na Justiça.

De acordo com a nota de repúdio emitida pela OAB-MT, a instituição na qualidade de representante da sociedade civil organizada, se posiciona ao lado de todas as pessoas que se sentiram indignadas com o ato de agressão.

"Que por si só, atinge o sentimento de justiça de cada um, mas é a agressão contra vulneráveis que, ainda mais, atinge o sentimento de humanidade de toda a sociedade", ainda diz o comunicado.

Ainda revelando que o advogado Rogério Pereira assumiu de forma totalmente gratuita, respaldada pelo Código de Ética e Disciplina (CED) da advocacia, toda a defesa da vítima.

A OAB-MT, junto com a OAB Sinop e a Comissão de Direitos Humanos ainda reiteram na nota seu repúdio à violência, às agressões físicas, verbais, psicológicas e se colocam, junto à sociedade civil organizada, para atuar como agente de transformação social.

