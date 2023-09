OAB realiza provas da 2ª fase neste domingo em MS

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) realiza neste domingo (10), as provas da 2ª fase do 38º do Exame de Ordem Unificado. A avaliação acontecerá das 12h às 17h (horário de MS). Participam dessa etapa os aprovados na prova objetiva do 38º Exame de Ordem Unificado, bem como dos inscritos no reaproveitamento da 1ª fase do 37º Exame de Ordem Unificado.

Em Mato Grosso do Sul as provas serão aplicadas em Campo Grande, na UCDB (Universidade católica Dom Bosco), em Dourados na Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados) e em Três Lagoas, no IFMS (Instituto Federal de Mato grosso do Sul).

A segunda fase da OAB é constituída de provas com questões dissertativas. As provas têm uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido em 1ª opção (Ciências Biológicas/Saúde; Ciências Exatas/Tecnológicas, Ciências Humanas/Artes). Cada questão dissertativa vale quatro pontos, cada uma contendo dois itens, valendo dois pontos cada.

Os candidatos podem consultar o local da realização da prova através do link específico na página de acompanhamento do Exame de Ordem (UFV Conhecimento) e deverão comparecer aos locais das provas com antecedência mínima de uma hora e meia do início do exame.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes do último ano do curso de graduação em direito ou dos dois últimos semestres.

Endereços dos locais que realizarão as provas em Mato Grosso do Sul:

*Campo Grande MS - UCDB - Universidade Católica Dom Bosco - Avenida Tamandaré - 6000 - Jardim Seminário - Campo Grande;

*Dourados - MS UNIGRAN - Centro Universitário da Grande Dourados - Rua Balbina de Matos - 2121 - Jardim Universitário - Dourados;

*Três Lagoas MS IFMS - Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - Rua Angelo Melão - 790 - Jardim das Paineiras - Três Lagoas.

