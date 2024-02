OAB suspende advogado que sequestrou empresário em Coxim

O advogado Rodrigo Marques, 44 anos, envolvido em um caso de sequestro eum empresário em Coxim dia 29 de janeiro, teve o exercício profissional suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O advogado acumula passagens pela polícia e já foi denunciado em ao menos dois casos. Um deles de apropriação indébita por ficar com R$ 39.838,08 de um cliente. Até que no fim do mês de janeiro, a vítima, um empresário de 61 anos, foi alvo do crime devido a uma suposta dívida relacionada a uma transferência via Pix no valor de R$ 250 mil.

Conforme o site Coxim Agora, a vítima foi levada para um lixão na cidade, onde os sequestradores o coagiram a efetuar a transferência sob ameaças de morte. De acordo com o relato da vítima, os sequestradores utilizaram um saco preto para cobrir sua cabeça e o levaram ao local conhecido como lixão. Lá, o ameaçaram, alegando pertencer a uma facção recém-saída do presídio, e exigiram o pagamento do Pix sob a ameaça de morte.

O advogado afirmou que a vítima tinha uma dívida com ele e com seus comparsas, justificando a decisão de cobrar de forma violenta.

Diante da intervenção policial, os criminosos abandonaram a vítima e o advogado em um posto de combustível, fugindo em um veículo Cronos.

A decisão de suspensão do advogado foi divulgada no dia 1º de fevereiro, conforme comunicado do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB seccional de Mato Grosso do Sul. A medida permanecerá em vigor até o julgamento do processo, identificado pelo número 24.186/2024.

O caso está sendo tratado como extorsão mediante sequestro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também