OAB/MS amplia desconto da anuidade 2026 com até 20%

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) anunciou a ampliação das faixas de desconto para a Anuidade 2026, o maior desconto, de 20%, é válido para quem pagar até 10 de janeiro de 2026. Nos meses seguintes, os descontos são progressivos: 15% até 10 de fevereiro e 10% até 10 de março.
De acordo com o diretor tesoureiro, Fábio Nogueira Costa, a medida valoriza os profissionais que mantêm regularidade financeira e contribuem para o fortalecimento da instituição.
Os descontos são exclusivos para advogados regularizados. A emissão da anuidade já está disponível no site da OAB/MS: www.oabms.org.br.Reportar Erro
