Maior obra de prevenção a inundações termina em dezembro na Capital

Com investimento de R$ 5,5 milhões do PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento), a bacia de amortecimento do córrego Reveilleau é a maior obra de prevenção a inundações, construída em Campo Grande e a primeira pelo sistema de gabião, com maior durabilidade que o sistema tradicional, feita de concreto.

Em ritmo acelerado, todos os dias, cerca de 25 operários, três escavadeiras, rolo compactador e quatro caminhões trabalham para finalizar a obra, até dezembro deste ano, que está acontecendo próximo às avenidas Mato Grosso e Hiroshima, vias de acesso ao Parque dos Poderes e bairros como Carandá Bosque e Mata do Jacinto.

A obra tem a finalidade de evitar processo de erosão e transbordamento, que em anos anteriores provocava o alagamento das avenidas Via Park e Afonso Pena. Essa é a maior obra de prevenção a inundações, construída em Campo Grande e a primeira pelo sistema de gabião, com maior durabilidade que o sistema tradicional, feita de concreto.

As águas do Reveilleau desaguam no Prosa e Joaquim Português, formando o lago do Parque das Nações Indígenas. Construída com telas e pedras, ela fica menos suscetível a processos de erosão e desmoronamento.

Com muros de até 4 metros de altura, ela foi planejada para regular o fluxo de águas pluviais que vão em direção aos lagos do Parque das Nações Indígenas, vindos de bairros localizados acima da bacia, como Carandá Bosque, Mata do Jacinto, Danúbio Azul e Vila Nascente. A bacia de amortecimento (também conhecida como bacia de contenção) do córrego Reveilleau terá capacidade para reter até 40 mil metros cúbicos de água da chuva.

Para o secretário municipal Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto, a obra da bacia de amortecimento é mais uma medida fundamental para enfrentar o crônico problema de enchentes em pontos críticos na cidade. “As bacias de amortecimento são reservatórios desenvolvidos para armazenar temporariamente a água das chuvas, liberadas gradualmente. A medida impede o assoreamento e consequentemente, melhora a qualidade da água”, afirma.

