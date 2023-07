Obras de saneamento básico em Sete Quedas passam de R$ 5,8 milhões

Com um aporte de mais de R$ 5,8 milhões, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) irá executar obras de saneamento que trarão benefícios diretos à população local da cidade de Sete Quedas

A assinatura da ordem de serviço para a execução da obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário ocorreu recentemente, sendo um marco importante para o progresso do município, que está entre os 68 atendidos pela Sanesul na concessão dos serviços públicos.

O contrato foi assinado no último dia 20 pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo diretor de Engenharia e Meio Ambiente da empresa, Leopoldo Godoy do Espírito Santo. O prazo para a conclusão das obras é estimado em 18 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço. Dessa forma, em um curto período, a cidade de Sete Quedas, no extremo sul do Estado, poderá contar com um sistema de saneamento mais eficiente e moderno.

As intervenções compreendem a instalação de 5.160,53 metros de rede coletora e 210 ligações domésticas, além da conclusão da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), que está em fase bem avançada.

“A ampliação do saneamento básico em Sete Quedas é um passo importante para a construção de uma cidade mais próspera e em sintonia com as demandas de seus cidadãos”, enfatiza Renato Marcílio.



A ETE tem capacidade de tratar até 10 litros de esgoto bruto por segundo, suficiente para atender a demanda da cidade de cerca de 11 mil habitantes, e deve operar pelo sistema reator UASB, uma tecnologia de tratamento biológico de esgotos baseada na decomposição anaeróbia da matéria orgânica.

A Sanesul irá custear integralmente os investimentos com recursos próprios, totalizando R$ 5.815 milhões.O governador Eduardo Riedel reforça a importância dessas iniciativas e destaca que a universalização dos serviços de saneamento é uma das prioridades de seu governo.

A ideia do Governo do Estado é se antecipar a meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento básico, que fixa prazo até o fim de 2033 para que estados e municípios levem saneamento básico para quase a totalidade da população.

