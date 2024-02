Obras deixam 23 pontos da BR-163 interditados

O tráfego na rodovia BR-163/MS funciona no sistema pare-e-siga, com interdição em uma das faixas enquanto o mesmo flui pela outra, de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul, devido à realização de obras e serviços de melhoria da pista.

De acordo com a CCR MSVia os locais estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

A concessionária reforça ainda, para que os motoristas fiquem atentos aos pontos de interdição, reduzindo a velocidade para melhor fluidez do tráfego.

Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue gratuitamente para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163.

Veja abaixo os locais em obras:

Pontos com desvio de tráfego

Sonora - no km 834;

Rio Verde de Mato Grosso - no km 696;

Bandeirantes - entre os kms 549 e 548;

Jaraguari - entre os kms 512 e 511 e entre os kms 510 e 503;

Rio Brilhante - entre os kms 338 e 331;

Dourados - entre os kms 279 e 278;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora/Pedro Gomes - entre os kms 803 e 802;

Pedro Gomes/Coxim - no km 792 e entre os kms 791 e 790;

Coxim - no km 755 e entre os kms 728 e 727;

Rio Verde de Mato Grosso - no km 664;

São Gabriel do Oeste - no km 612;

Bandeirantes - no km 577, entre os kms 576 e 575, entre os kms 567 e 566 e entre os kms 565 e 564;

Bandeirantes/Rochedo - entre os kms 539 e 538, entre os kms 537 e 536 e entre os kms 535 e 534;

Jaraguari - entre os kms 533 e 532;

Nova Alvorada do Sul - entre os kms 400 e 399, no km 385, entre os kms 384 e 383, no km 364, entre os kms 363 e 362 e entre os kms 361 e 360;

Rio Brilhante - no km 346;

Douradina - entre os kms 288 e 287;

Dourados - no km 280;

Caarapó - no km 223 e no km 191;

Juti - no km 176, entre os kms 153 e 151;

Naviraí - entre os kms 150 e 149 e entre os kms 148 e 147;

Itaquiraí - no km 116;

Eldorado - no km 42.

