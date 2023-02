Obras na BR-163 geram interdições nesta quarta-feira

A CCR MSVia divulgou que nesta quarta-feira (1°) serão realizadas interdições na BR-163 com 10 pontos operando no modo pare-e-siga e 6 pontos de desvio de faixa.

Os motoristas devem ficar atentos aos pontos de interdição, reduzindo a velocidade para melhor fluidez do tráfego. Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Veja abaixo os locais em obras:



Pontos com desvio de tráfego

São Gabriel do Oeste — no km 603; no km 596;

Jaraguari — no km 526; entre os kms 525 e 523;

Caarapó — entre os kms 204 e 200;

Itaquiraí — no km 90;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora — entre os kms 841 e 840;

Rio Verde de MT — entre os kms 665 e 664; entre os kms 658 e 657;

São Gabriel do Oeste — entre os kms 648 e 647;

Nova Alvorada do Sul — entre os kms 397 e 394;

Rio Brilhante / Douradina — entre os kms 308 e 306;

Caarapó — entre os kms 226 e 223;

Itaquiraí — entre os kms 101 e 100; entre os kms 83 e 82;

Eldorado — entre os kms 43 e 42;

O cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br.

Deixe seu Comentário

Leia Também