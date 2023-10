Observar o eclipse deste sábado sem proteção pode causar cegueira; veja cuidados

O maior e último eclipse solar do ano acontece neste sábado (14), e para a alegria de muitos entusiastas da astronomia, ele será visível de boa parte do Brasil, no entanto, observar o fenômeno inadequadamente pode levar à sérios danos oculares e até mesmo causar cegueira.

Esse tipo de eclipse ocorre quando, a Lua cobre o Sol, que devido sua distância relativa à Terra e ao nosso satélite natural, acaba sendo coberta, com apenas um “anel de fogo” visível ao redor da Lua.

No caso de Mato Grosso do Sul, parte do Sol ainda estará visível, já que nas terras Pantaneiras o eclipse será parcial.

Apesar de parecer que parte do Sol “desapareceu”, a situação não é bem assim, já que o que ainda continua visível pode causar danos aos olhos, que algumas vezes acabam resultando até mesmo em cegueira.

A luz que vem diretamente do Sol é muito poderosa, e pode levar a uma espécie de “queimadura” na região central da visão, resultando em danos que, em casos extremos, pode resultar na perda total da visão.

Veja alguns cuidados para observar o eclipse:

- Não observe o eclipse diretamente sem equipamentos adequados;

- Não utilize “truques”, como tentar ver o eclipse através de chapas de raio-x, câmera do celular ou máquinas fotográficas (que também pode causar danos ao aparelho) e óculos escuros;

- Não faça o uso de telescópios sem os filtros apropriados;

- Utilize óculos próprios para observação de eclipses, que são vendidos em lojas especializadas em artigos astronômicos;

- Caso não consiga acesso aos óculos próprios para eclipse, vidros para solda com filtro 14 ou maior também podem ser utilizados, que se combinados com óculos escuros, aumentam ainda mais a proteção.

Deixe seu Comentário

Leia Também