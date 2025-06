Observatório da Cidadania lança Panorama Racial sobre as condições de vida em MS

O Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul iniciativa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com a Secretaria de Estado da Cidadania e com o apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT), lança nesta quarta-feira (2), o 'Panorama Racial de Mato Grosso do Sul e dos 79 municípios'



O painel que estará disponível no site observatoriodacidadania.ufms.br/ irá auxiliar a gestão pública no debate democrático e produção de conteúdos qualificados sobre as condições de vida da população sul-mato-grossense com base em dados e indicadores atualizados que permitem visualizar, de forma acessível e interativa, aspectos como população residente, alfabetização, escolaridade, trabalho, renda, moradia e religião, com recortes por cor/raça.

O lançamento ocorre na Secretaria de Estado da Cidadania de Mato Grosso do Sul na Avenida Ceará, 984. Na ocasião, também será apresentado o calendário de ações para o Julho das Pretas, promovido pela Secretaria de Estado da Cidadania e na sequência oficinas temáticas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também