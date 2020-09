Odilon perde irmã para o coronavírus

O juiz federal aposentado Odilon Oliveira, usou as redes sociais nesta terça-feira (8), para comunicar a morte de sua irmã, em decorrência do coronavírus.



Odilon lamentou a perda da irmã e preveniu os seguidores. “Tenham muito cuidado com a Covid-19. A doença mata mesmo e não existem vagas para internação pelo SUS. Acaba de falecer uma irmã minha, de covid”, escreveu.



Conforme Odilon, a irmã procurou o posto de saúde no último sábado (5), e apesar dos fortes sintomas da Covid-19, principalmente falta de ar, o hospital “limitou-se a receitar o kit-covid e mandou voltar para casa”.

Após ser dispensada, a mulher não apresentou melhoras e falaceu na manhã de hoje. “Esta comunicação é apenas para alertar a todos vocês no sentido de que todos temos que redobrar os cuidados e nos convencer de que, no Brasil inteiro, o sistema de saúde está ruim”, finalizou o juiz aposentado.

