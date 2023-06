Oito pessoas ficam feridas após ataque de casal de pit-bulls

Oito pessoas ficaram feridas em uma série de ataques de um casal de pit-bulls em Jaguariúna, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (1º). Um jovem de 22 anos, tutor dos cachorros, foi preso em flagrante.

Os pit-bulls se soltaram e atacaram as pessoas em pelo menos dois bairros diferentes. Segundo a Prefeitura de Jaguariúna, as vítimas foram socorridas no Hospital Municipal Walter Ferrari e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O estado de saúde delas não foi divulgado.

Após conseguir capturar os animais e colocá-los na viatura, os guardas municipais identificaram o tutor dos cães e o conduziram para a delegacia.

Os cães também apresentavam sinais de maus-tratos. “Os animais pareciam não estar sendo alimentados corretamente. Eles estavam magros, costela aparecendo, ossos aparecendo”, afirma o comandante Araújo, da Guarda Municipal de Jaguariúna.

Pit-bulls estão recolhidos

Os pit-bulls foram levados para o Centro de Zoonoses da cidade, onde receberam água e ração. As equipes também aplicaram antisséptico na pata da fêmea.

O tutor dos animais vai responder pelo crime de lesão corporal e por omissão de cautela na guarda ou condução de animais, ato considerado contravenção penal.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que o delegado solicitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para apurar o caso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Jaguariúna. *Com informações do portal Metrópoles.

