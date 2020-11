Oito postos de combustíveis são autuados por irregularidades

Nesta última semana de novembro, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), fiscalizou 24 postos de combustíveis, onde foram verificadas 46 bombas, dos quais oito foram reprovados e um interditado. Ao todo, cerca de 20% dos postos apresentaram algum erro relacionado a erro de vazão, iluminação difiente e mau estado de conservação.

Participaram das operações também a Agência Nacional de Petróleo – ANP, Inmetro as delegacias de Defesa do Consumidor e Deops.

Além disso, foram encontrados vários outros problemas como publicidade enganosa em relação a aplicativos de app, conveniências vinculadas aos postos sem alvará de localização e funcionamento, postos com fachada de determinada bandeira (marca) comercializando combustíveis de outra bandeira o que induz o consumidor a erro, produtos vencidos expostos à venda ou sem informação em língua portuguesa.

Houve caso casos, também de divergência de preços no pagamento à vista ou no crédito sem prévia informação e inobservância do que prevê norma da ANP no que diz respeito a precificação dos combustíveis comercializados.

O trabalho se estendeu, também, duas distribuidoras de gás e sete revendas do produto, tendo uma delas sido autuada por transporte irregular

Interior

Entretanto, a equipe da Agência Nacional de Petróleo 11 equipes que fiscalizaram 140 locais, sendo 132 postos e 8 revenda de gás e água em 32 municípios do Estado fiscalizando, o que representa a aferição de 1,100 bicos (bombas) tendo sido realizados 500 testes de qualidade. As equipes autuaram 22 postos que apresentaram problemas como etanol fora da especificação e quatro bicos com vazão a menor.

