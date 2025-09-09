On Track Summit MS 2025 antecipa projeto internacional que levará a música do Pantanal a Nova York

O Bioparque Pantanal recebe o On Track Summit MS 2025, nesta terça e quarta-feira (9/10) evento que conecta música, tecnologia e sustentabilidade em uma plataforma de debates, conexões e lançamentos. Com mais de 20 especialistas nacionais, oito painéis temáticos e diversas palestras, o encontro discute o presente e o futuro da música diante das transformações digitais, das novas formas de consumo e da crescente exigência por responsabilidade ambiental.

Bruno Wendling - Presidente da Fundtur

Uma das grandes novidades da edição deste ano vai além das fronteiras do estado, e até mesmo do país. Ao JD1, o presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, destacou que o Summit será palco de uma prévia exclusiva de um projeto inédito de promoção internacional, que será lançado oficialmente em Nova York, no dia 2 de novembro de 2025, durante o evento Galeria Visit Brasil, promovido pela Embratur. "A gente entendeu que esse é o ano do Pantanal. Vamos lançar em Nova York um projeto disruptivo que tem ligação direta com a música, os sons da natureza. Mas aqui no Summit a gente já vai dar uma palhinha. É o início de um processo de valorização da nossa música regional em escala global", adiantou Bruno.

A ação integra as estratégias internacionais da Embratur e segue o modelo de promoção cultural já realizado em edições anteriores,como o "Ano da Amazônia", em 2024. Agora, em 2025, é o Ano do Pantanal, e a música ganha protagonismo.



O evento também conta com o pré-lançamento do projeto "Sons do Pantanal", iniciativa da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul que integra música regional, identidade cultural e promoção turística. "A gente entendeu que essa é uma estratégia inovadora. Não é simplesmente colocar a música para tocar em eventos. É trazer a cultura sul-mato-grossense, especialmente a música, para o centro da narrativa, como forma de comunicar a diversidade do Pantanal e das nossas belezas naturais", destacou Bruno.

De acordo com a IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), a indústria da música global cresceu 10,2% em 2023, com destaque para o streaming, responsável por mais de 65% da receita mundial. No Brasil, segundo a Pro-Música Brasil, o setor teve alta de 13,4% no mesmo ano, impulsionado pela internacionalização de artistas e pelo uso de tecnologias como inteligência artificial.



O On Track Summit MS 2025 se posiciona exatamente neste ponto de virada.Para Marcelo Miranda, secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, o momento é decisivo para a cultura regional. "A gente vive um momento muito bacana no Mato Grosso do Sul, com um olhar especial do governador para o fomento da cultura e a valorização dos artistas locais. Mas, para que esse investimento traga retorno, é essencial buscar qualificação e melhorar o networking dos nossos artistas", afirmou.

Segundo ele, a edição deste ano se mostra ainda mais abrangente do que a anterior, quando ocorreu o primeiro Summit, com destaque para a discussão sobre inteligência artificial. "Os produtores e artistas precisam entender como se apoderar dessas novas ferramentas para qualificar sua produção e ampliar oportunidades. Os artistas precisam estar qualificados e preparados para aproveitar esse momento. O Summit ajuda nisso, conectando produção cultural, tecnologia e mercado", destacou Marcelo Miranda.



A programação inclui painéis de destaque como "Volume Alto, Voz Ativa: Mulheres na Indústria da Música", com executivas e líderes do setor discutindo a equidade de gênero na cadeia produtiva musical tema ainda marcado por desigualdade, conforme dados da ONU Mulheres.



Além de discussões e lançamentos, o evento presta homenagem ao compositor Paulo Simões, celebrando os 50 anos da canção "Trem do Pantanal", reconhecida como patrimônio imaterial da identidade sul-mato-grossense.

