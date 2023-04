Onça-pintada atropelada na BR-262 é empalhada pela PMA em MS

Uma onça-pintada atropelada em janeiro deste ano, na BR-262, está sendo taxidermizada, ou seja, empalhada pela PMA (Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul), em Miranda. O município a 190 km de Campo Grande, inaugurou nessa segunda-feira (17), um laboratório de taxidermia.

A nova unidade recolheu outros animais que foram também vítimas fatais de atropelamentos na rodovia. Dentre eles, um tucano, um bugio um veado. O trabalho conta com seis policiais militares ambientais – três de Campo Grande, dois de Miranda e um de Aquidauana – e uma médica veterinária que presta serviço na PMA de Miranda.

O objetivo do trabalho de taxidermia é montar museus itinerantes de educação ambiental para crianças e adolescentes.

A ideia do projeto é discutir a importância do cuidado que devemos ter com a fauna regional. O trabalho já vem ocorrendo com diversas ações educativas da PMA em escolas da capital de Mato Grosso do Sul e interior, com cerca de 20 mil alunos. Confira:

