Onça-pintada é encontrada morta às margens da BR-262

Uma onça-pintada foi encontrada morta às margens da BR-262, no final da manhã de quarta-feira (12). A possibilidade é que tenha sido atropelada por um veículo.

De acordo com o site Diário Corumbaense, o chefe da delegacia da Polícia Regional Federal em Corumbá, Wesley Seron, que estava retornando da cidade de Aquidauana junto com outro agente e foi ao passar pelo posto de fiscalização do Guaicurus que um colega alertou sobre o atropelamento.

“Seguimos viagem até chegar ao local indicado, onde realmente constatamos que a onça estava às margens da BR-262, morta e com sinais de atropelamento. Fomos até a sede da PMA do Buraco das Piranhas e avisamos o militar plantonista para que tomasse as devidas providências”, explicou Wesley Seron.

Ainda conforme ele, a onça-pintada estava próximo ao km 640, distante cerca de 19 km da região do Buraco das Piranhas sentido Corumbá-Campo Grande.

