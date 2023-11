Onda de calor causou recorde no consumo elétrico brasileiro

Com um calor anormal assolando boa parte do Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou, na segunda-feira (13), um novo recorde de consumo de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), ultrapassando os 97.659 MW medidos em 26 de setembro deste ano.

Foi registrada, às 14h40 no horário de Brasília, uma demanda de 100.955 megawatts (MW), superando pela primeira vez na história do SIN a marca de 100 mil MW.

Esse pico na demanda de energia no país se dá em decorrência do aumento no uso de ventiladores, umidificadores, ares-condicionados e até mesmo máquinas de lavar durante esse período de calor, que vem acompanhado de baixa umidade do ar em diversas regiões do país.

Deixe seu Comentário

Leia Também