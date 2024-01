"Ontem comemoramos, hoje lamentamos", diz filha de médico afogado no Jardim dos Estados

‘Adeus pai’, em poucas palavras, a filha do médico otorrinolaringologista, Jorge Hirosi Maegawa, que faleceu ao se afogar na piscina de casa dois dias depois comemorar 82 anos, se despediu do pai nas redes sociais. Ele morava com a esposa no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande.

A mensagem de despedida foi publicada junto de uma foto, com sinal de luto. “Adeus Pai. Ontem comemoramos. Hoje lamentamos. Ontem brindamos. Hoje nos despedimos”, disse a médica Beatriz Maegawa Oliveira.

Ela passou então a ser acolhida nos comentários, onde muitos amigos utilizaram o espaço para externar a dor de perder o companheiro. Alguns, ainda sem acreditar no ocorrido, desejaram forças a ‘Bia’, como é chamada a médica. “Tá muito difícil de acreditar e aceitar sem despedir. Seu último sorriso foi no dia do seu aniversário. Como pode isso?”, disse um amiga.

Alguns pacientes e companheiros de profissão, também estiveram presente na publicação, lamentando o falecimento de Jorge. “Dr Jorge foi médico de meus filhos, excelente médico. Que Jesus o acolha e dê consolo a toda família”, disse uma paciente. “Meu amigo inseparável de Belmar Fidalgo, meu medico nas horas de dor de garganta e de meus filhos. Perda irreparável”, publicou outra.

“Fico até sem palavras porque estou muito triste também! Meu grande amigo! Companheiro! Por isto que gostava da companhia dele nas cirurgias”, disse um médico.

Ainda por meio de nota, a Coorlms (Cooperativa dos Otorrinolaringologistas do Mato Grosso do Sul), comentou o caso, dizendo que o Dr. Jorge ‘continuará existindo em nossos pensamentos e lembranças da forma mais digna que há’. Leia na integra:

“Dr. Jorge Hirosi Maegawa, deixará saudades em nossos corações, mas continuará existindo em nossos pensamentos e lembranças da forma mais digna que há.

Seu modo de ser e viver deixou marcas eternas, na história da cooperativa e em cada um de nós. Todo nosso luto, respeito e orações neste dia!

Descanse em Paz!”

Maegawa era profissional há bastante tempo em Campo Grande e seu consultório fica na Avenida Mato Grosso, na região da Vila Célia. Ele deixa a esposa, Ilnete, e duas filhas, Flávia e Beatriz.

Afogado em piscina – O otorrinolaringologista foi encontrado sem vida pela esposa dentro da piscina da casa onde morava, na região do bairro Jardim dos Estados, na noite de sexta-feira (26).

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram realizar reanimação por alguns minutos, mas sem sucesso. As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também