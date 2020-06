Opção de ouvir rádio, agora no JD1

O JD1 Notícias oferece, a partir desta quarta feira (24), mais um serviço em parceria com as rádios Uniderp FM e Blink 102. Agora, além das notícias locais, nacionais e internacionais, nosso portal on line traz também a programação de duas das maiores rádios de Mato Grosso do Sul.

Com uma programação diversificada entre noticiários e cultura e uma grade musical que passeia por todas as vertentes, a Blink 102 FM pode ser ouvida a partir do portal JD1 Notícias, e também do celular. A outra opção levará ao leitor do JD1 os maiores sucessos nacionais e internacionais 24 horas por dia através da Uniderp FM.

O novo serviço do JD1 oferece ao leitor que, muitas vezes está em frente ao computador, ou mesmo pelo celular, e não tem um aparelho ou aplicativo de rádio. Basta acessar o site www.jd1noticias.com , que as opções estarão na home, conforme mostra as imagens abaixo.

Para ouvir, é só clicar na opção desejada, e curtir, apreciando o conteúdo do nosso site.

