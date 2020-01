Ajude: Operação Acolhida faz campanha de doações na capital

Saiba Mais Geral Cruz Vermelha precisa de 133 colchões para abrigar refugiados

A Cruz Vermelha do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande está recebendo doações para a Operação Acolhida que teve início na segunda-feira (20), recebendo venezuelanos na sede da instituição localizada na avenida Julio de Castilho.

A coordenadora geral da Acolhida no Mato Grosso do sul, Cristina Marques falou ao JD1 Notícias que a casa de passagem dos venezuelanos em Campo Grande, recebe gente do acampamento do Exército de Boa Vista, semanalmente ou de 15 a 15 dias, dependendo da demanda.

A úncia forma da Cruz vermelha obter recursos é através de doações. “Os suprimentos são através de doações, não recebemos recurso financeiro de entidade nenhuma e nem órgão público”, explicou.

Os venezuelanos chegaram à Campo Grande na manhã de ontem, entre eles também estão crianças menores. “Chegaram aqui 87 pessoas, embarcamos 32 para Dourados e ficaram 55, desses 16 são crianças de 0 a 13 anos a maioria de colo”, afirmou a coordenadora.

Entre os itens necessário para a doação estão: Carne vermelha ou branca; Hortaliças, frutas e legumes; Ovos; Café; Amido de milho; Desinfetante; Água Sanitária; Mamadeiras; pratos descartáveis; Fraldas G e extra G.

Cristina ainda conta que a permanência dos Venezuelanos na casa de passagem pode durar em média três dias. “Eles estão com destino fora do Estado, então o trâmite depende de passagens aérea, feitas pelo órgão de imigração e temos que aguardar. Nossa informação é que nem hoje nem amanhã eles irão embora, provavelmente vão começar a embarcar na quinta feira.

O destino é para encontrar familiares ou empregos, para diversas cidades e Estados como Rio Grande do Sul, Curitiba, Rondonópolis, Cuiabá, entre outros

As doações podem ser feitas no acampamento da cruz vermlha na avenida Júlio de Castilho 5560, no Jardim Aeroporto

