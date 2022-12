Operação Ano Novo iniciou nesta sexta-feira nas estradas federais

A Operação Ano Novo 2022, executada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), iniciou às 00h00 desta sexta-feira (30) em todas as estradas federais por todo o Brasil. A fiscalização segue até às 23h59min do próximo domingo (1°).

Desdobramento da Operação Rodovida, que vai até o fim do Carnaval 2023, a iniciativa tem como objetivo principal a garantia da segurança viária e a consequente preservação de vidas nas rodovias e estradas federais por todo o Brasil.

No Mato Grosso do Sul, policiais rodoviários federais, distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF, reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos num total de dez BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

Restrição de Tráfego

No Mato Grosso do Sul, não haverá restrição de tráfego durante os dias de Operação.

