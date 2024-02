Operação Carnaval começa nesta sexta nos terminais rodoviários

Destinada a garantir viagem segura para quem vai descansar ou curtir a folia em diferentes cidades, a Operação Carnaval, começa a ser realizada nesta sexta-feira (9) pela Agência Estadual de Regulação (AGEMS), nos terminais rodoviários e oito rotas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul

O foco principal das ações é fazer com que o serviço esteja disponível ao usuário em quantidade suficiente para a demanda. Os agentes fiscalizam se o transporte regular está adequado, com veículo cadastrado, com bilhetes individuais emitidos e com as licenças necessárias, no caso do fretamento. Também combatem o transporte clandestino, seja por empresas ou por motoristas utilizando carros particulares que podem ser apreendidos.

Agentes da Câmara Técnica de Fiscalização estarão no terminal rodoviário de Campo Grande, ponto de origem de maior movimentação de viajantes, e no terminal de Jardim, local de chegada para os mais tradicionais destinos turísticos do sudoeste do estado.

“Carnaval é alegria, é celebração, e os foliões que querem ir para qualquer cidade se divertir ou descansar, precisam conseguir comprar sua passagem; precisam que o ônibus esteja no horário, com a mecânica em dia, higienizado, com os equipamentos de segurança, e precisam que a transportadora resolva rapidamente algum imprevisto que acontecer”, lembra o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis. “Nossa equipe vai estar presente para conferir e dar suporte ao cidadão que precisar”.

Conforme estimativa divulgada pela CCR MS Via, mais de 314 mil veículos devem circular pela BR-163/MS nos dias em que ocorrem o período de Carnaval até quarta-feira (14), o que representa um aumento de 18% se comparado a dias neutros.

Rotas

Transportadoras que farão uso de frota extra no feriadão devem fazer planejamento e organização prévios e "garantir que a frota disponibilizada esteja devidamente cadastrada e com os Certificados de Vistorias válidos”.

Rota Pantaneira, Rota Leste, Rota Grande Dourados e Rota Jardim serão os focos principais da atuação da Câmara Técnica de Fiscalização (CATEFIS), com a participação da Assessoria Militar. Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal e ANTT também são parceiros nas operações.

Deixe seu Comentário

Leia Também