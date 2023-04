Operação Semana Santa começa hoje nas rodovias estaduais de MS

A “Operação Semana Santa 2023” começou às 8h desta quinta-feira (6) nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, a ação realizada pela Polícia Militar Rodoviária, da PMMS, segue até às 8h de segunda-feira (10), a fiscalização visa combater infrações de trânsito nas rodovias, como, dirigir sob o efeito de álcool, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem ser habilitado, entre outras.

Com aumento do fluxo de viajantes e turistas, durante o período do feriado, a Polícia criou um planejamento estratégico e reforçado em todas as regiões do Estado, com atenção redobrada para as Rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Ponta Porã, Distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros.

Serão empregadas 18 viaturas, espalhadas por todo o estado, com cerca de 90 policiais militares empenhados, reforçando a fiscalização, buscando prevenir acidentes e preservar a vida das pessoas, e aumentar a sensação de segurança em nossas rodovias.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.

