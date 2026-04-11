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Operação Vem Diesel fiscaliza revenda de gás e encontra irregularidades na Capital

Ação conjunta do Procon, ANP e Polícia Federal identificou falhas em documentação, transporte e informação ao consumidor

11 abril 2026 - 12h10Taynara Menezes

Uma ação conjunta do Procon Mato Grosso do Sul, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e da Polícia Federal identificou irregularidades na revenda de gás de cozinha em Campo Grande durante a segunda fase da Operação Vem Diesel II, realizada na quinta-feira (9).

A fiscalização ocorreu em um estabelecimento no bairro Carandá Bosque, onde foram constatados problemas como certificado do Corpo de Bombeiros e alvará vencidos, transporte irregular de botijões, ausência de informação clara sobre preços e falta de balança adequada para conferência do peso do produto.

Durante a operação, a ANP também coletou dados sobre os valores praticados pelo estabelecimento, que ainda passarão por análise técnica. Foram emitidos um auto de infração, com prazo de 15 dias para defesa, e um auto de constatação do Procon, com 20 dias para recurso.

A operação faz parte de uma força-tarefa nacional coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, com apoio da Polícia Federal e da ANP, que fiscaliza simultaneamente 55 empresas em 24 cidades de 15 estados e do Distrito Federal.

O objetivo é coibir práticas abusivas no mercado de combustíveis, como aumento irregular de preços e possível formação de cartel. Caso sejam identificados indícios de crimes contra a ordem econômica ou relações de consumo, os casos serão encaminhados para investigação da Polícia Federal.

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