Orro propõe que estabelecimentos tenham “banheiro família”

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Os centros e estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul, shopping centers, cinemas, teatros, casas de espetáculos, estádios de futebol, ginásios esportivos, bares e lanchonetes que oferecem espaço kids deverão disponibilizar também o “banheiro família”, para uso de seus consumidores. Isso é o que dispõe projeto de lei apresentado nesta terça-feira (11), pelo deputado Felipe Orro.

De acordo com a proposta, o banheiro família deverá conter instalações sanitárias adequadas para o uso de crianças de até 10 anos de idade. Os pais e responsáveis estão permitidos a entrar nesses banheiros para o auxílio das crianças. O espaço deverá ainda ter fraldário e uma placa contendo os dizeres: Acesso restrito à criança acompanhada dos pais ou responsáveis.

“O banheiro família já é uma realidade em alguns lugares e em outros estados, porém a obrigatoriedade se faz necessária para que todos se adéquem e para que nossas crianças fiquem livres de constrangimentos, bem como os pais, que sentem desconforto. Ademais, as medidas pretendem proteger nossas crianças de quaisquer riscos relacionados a abusos sexuais”, justificou o deputado Felipe Orro.

O projeto determina que serão considerados centros e shopping centers os estabelecimentos com área bruta superior a oito mil metros quadrados. Os locais terão 120 dias para adequar seus espaços, a contar da data da publicação, caso o projeto seja aprovado e se torne lei.

A nova lei impactará aos infratores multas de 30 a 300 Unidades Fiscais de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), caso não cumpram as novas determinações, o equivalente, no mês de junho de R$ 854,40 a R$ 8.544,00 – confira aqui. A proposta segue para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Deixe seu Comentário

Leia Também