Oruam é obrigado a remover tinta vermelha do cabelo em presídio

O rapper Oruam, preso sob acusação de tentativa de homicídio contra policiais civis, teve de alterar o seu visual ao dar entrada no sistema penitenciário do Rio de Janeiro.

Conhecido pelo cabelo vermelho vibrante, o artista apareceu em audiência com os fios descoloridos, gerando especulações e reações entre fãs e internautas.

A mudança, no entanto, não foi estética nem voluntária. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), todos os detentos são submetidos à retirada de tintura e colorações artificiais nos cabelos como parte dos procedimentos de entrada nas unidades prisionais do estado.

A medida, segundo a pasta, visa padronizar a identificação dos custodiados e garantir a segurança dentro do ambiente carcerário.

O novo visual de Oruam foi visto pela primeira vez em imagens que circularam após sua apresentação à Justiça. A diferença no visual chamou atenção principalmente por contrastar com a imagem que o rapper cultiva nas redes sociais e nos palcos, onde o cabelo vermelho era uma de suas marcas registradas.

A descoloração, que pode ser feita com o uso de produtos químicos fornecidos pelo próprio sistema penitenciário, gerou debates nas redes sobre os limites das regras internas das prisões.

Alguns fãs e seguidores criticaram o que chamaram de "apagamento da identidade artística", enquanto outros destacaram que o procedimento é comum e aplicado a todos os presos, independentemente de sua fama.

Apesar da polêmica visual, a defesa do cantor afirmou que o foco do momento está nas medidas jurídicas para revogar a prisão preventiva. Em nota, os advogados de Oruam criticaram a denúncia do Ministério Público, alegando que não há provas técnicas que sustentem a acusação de tentativa de homicídio.

