Brutos Agroshop é autuada por vender produtos vencidos em 2013

A Brutos Agroshop foi autuada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) em ação com o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) por comercializar produtos veterinários com validade vencida desde agosto de 2013.

No estabelecimento, localizado no Jardim Santa Emilia, foram encontrados curativo absorvente antialérgico com prazo de validade expirado em agosto de 2015, antisséptico vetiolate, antibióticos, anti-inflamatórios, pomadas hidratantes, gluconato lactato diclofenaco Bravet, shampoos, condicionadores, biscoitos para cães e suplementos vitamínicos com vencimentos em diferentes meses de 2019.

Ainda de acordo com o Procon-MS, os produtos impróprios para o uso e que estavam expostos para venda ou uso clínico foram descartados.

Segundo o superintendente Marcelo Salomão, as ações continuam mesmo que reduzidas em função da pandemia de Covid 19. “Equipes do Procon-MS continuam em atividade diante da necessidade de evitar que o consumidor possa enganado por fornecedores nas diversas modalidades de comercio”, comenta e afirma que a comunidade deve continuar encaminhando suas denúncias ao órgão.

