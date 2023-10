Outubro Rosa está no logo do JD1

Até o fim deste mês, o logotipo do JD1 Notícias estará com uma fita rosa. A mudança faz referência à campanha Outubro Rosa.

O símbolo estará estampado no logo nas redes sociais, no portal, nas entrevistas e também nos painéis, situados na Av. Mato Grosso e Rua Joaquim Murtinho.

Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. O objetivo da campanha é alertar a população para a relevância da prevenção e do diagnóstico precoce. No Brasil, a campanha conscientiza também sobre o câncer de colo uterino, a terceira neoplasia mais incidente na população feminina brasileira, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Além de hábitos de vida saudáveis, a prevenção é feita por meio dos exames periódicos de mamografia, para o câncer de mama, e Papanicolau, para o câncer de colo de útero.

